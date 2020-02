LDC - Les compos probables de Lyon - Juventus

Il semblerait que Rudi Garcia ait joué l'intox, hier en conférence de presse, en essayant d'éloigner les journalistes de l'hypothèse d'une défense à cinq pour affronter la Juventus Turin, ce mercredi en 8e de finale aller de la Champions League. Ce système, testé à Metz vendredi (victoire 0-2), sera effectivement reconduit face aux champions d'Italie, si l'on en croit les informations de L'Equipe et RMC. La ligne défensive ne bougera probablement pas : Marcelo sera entouré de Denayer et Marçal, alors que les couloirs seront occupés par Dubois et Cornet.

Au milieu de terrain, Houssem Aouar, préservé en Moselle, sera titulaire. Il devrait accompagner Lucas Tousart et peut-être Bruno Guimaraes, convaincant pour sa première en Ligue 1 il y a cinq jours. Thiago Mendes pourrait néanmoins postuler à une place dans ce trio. Devant, un doute subsiste également sur l'identité de l'attaquant qui accompagnera Moussa Dembélé. Grâce à sa vitesse, qui pourrait être utile dans un match que l'OL ne devrait pas aborder avec un bloc très haut, Karl Toko Ekambi part avec une longueur d'avance sur Martin Terrier et Bertrand Traoré.

Du côté de la Juve, où l'on devrait bien retrouver Ronaldo, Dybala, De Ligt ou encore Bonucci titulaires, les incertitudes se situent exclusivement au milieu de terrain. L'ex-lyonnais Miralem Pjanic devrait tenir sa place devant la défense et devant lui, Bentancur, Rabiot et Matuidi ont deux postes de relayeurs à se partager. Le troisième, sous la menace d'une suspension au retour en cas de carton jaune, pourrait débuter sur le banc.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

OLYMPIQUE LYONNAIS - JUVENTUS TURIN

Lyon : A.Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Cornet - B.Guimaraes, Tousart, Aouar - Toko Ekambi, M.Dembélé.

Juventus : Szczesny - Danilo, De Ligt, Bonucci, A.Sandro - Bentancur, Pjanic, Rabiot - Cuadrado, Dybala, C.Ronaldo.