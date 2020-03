LDC - Les compos probables de PSG - Dortmund

Avant de retrouver Dortmund en 8e de finale retour de Ligue des Champions, ce mercredi dans un Parc des Princes vidé de son public, Thomas Tuchel n'est finalement pas face au casse-tête auquel il se préparait depuis deux semaines. Privé de Thomas Meunier et Marco Verratti sur suspension, il croyait devoir également se passer de Thiago Silva, blessé à une cuisse et inapte à jouer depuis le 23 février. Mais si le capitaine brésilien devrait bien retrouver sa place en défense centrale, permettant à Marquinhos de monter au milieu compenser l'absence de Verratti, c'est sur la ligne d'attaque que les soucis se sont accumulés.

Angel Di Maria a subi une légère alerte il y a dix jours, après 17 minutes de jeu contre Dijon, et n'a plus joué depuis. Des interrogations peuvent se poser sur l'état de forme de l'argentin, tout de même pressenti titulaire. Elles sont encore plus prononcées concernant Kylian Mbappé, victime d'une angine et absent des deux derniers entraînements, lundi et hier. Le groupe parisien n'a pas été communiqué et on ne sait pas encore s'il en fait partie, mais sa titularisation est très peu probable. Pablo Sarabia devrait en profiter pour intégrer la compo de départ, vraisemblablement aux côtés de Cavani et Neymar.

Lucien Favre a moins de questions à se poser. Son équipe, qui a enchaîné trois succès en Bundesliga (Werder Brême, Fribourg et Mönchengladbach) depuis sa victoire sur Paris à l'aller (2-1), se présente dans la capitale avec toutes ses forces vives, à l'exception de Marco Reus toujours blessé. Le technicien suisse n'a pas de raison de changer le XI qui avait démarré au Signal Iduna Park il y a trois semaines, à moins qu'il ne préfère Julian Brandt, de retour de l'infirmerie, à Thorgan Hazard, qui sera suspendu au prochain avertissement.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

PARIS SG - BORUSSIA DORTMUND

PSG : Navas - Kehrer, T.Silva, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Marquinhos - Di Maria, Sarabia, Cavani, Neymar.

Dortmund : Burki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Haaland, T.Hazard.