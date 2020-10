LDC - Les compos probables de PSG - Manchester United

Ca y est, elle est enfin de retour ! La Ligue des Champions fait son come-back sur nos écrans dès ce soir pour la 1ère journée de la phase de poules. À cette occasion, le PSG accueille Manchester United au Parc des Princes et les stars vont être au rendez-vous. En effet, ménagé contre Nîmes vendredi, Neymar est pressenti pour être titulaire face aux Mancuniens ce mardi, au même titre que Kylian Mbappé, auteur d'un doublé lors du déplacement dans le Gard. Mitchel Bakker serait lui aussi titularisé, pour le plus grand malheur de Layvin Kurzawa, tandis que la recrue Danilo Pereira pourrait commencer le match, à l'inverse de Moise Kean ou de Rafinha. Pour rappel, le PSG évoluera sans Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Marco Verratti, Juan Bernat et Leandro Paredes.

Côté mancunien, les absents sont également nombreux puisque Edinson Cavani, Mason Greenwood ou encore Harry Maguire sont restés en Angleterre. Bruno Fernandes devrait, quant à lui, porter le brassard de capitaine et évoluer en tant que numéro 10, juste devant Paul Pogba. Anthony Martial, l'autre frenchy de Man U, sera également titulaire, associé à Marcus Rashford en pointe.

PARIS SAINT-GERMAIN - MANCHESTER UNITED

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe H

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap), Kimpembe, Bakker - Herrera, Danilo, Gueye - Di Maria, Mbappé, Neymar.

MU : De Gea - Tuanzebe, Lindelöf, Shaw - Wan Bissaka, Mc Tominay, Pogba, Telles - B.Fernandes (cap) - Rashford, Martial.