LDC - Les compos probables de RB Leipzig - PSG

Voici à quoi pourraient ressembler les compositions de départ du RB Leipzig et du Paris Saint-Germain, qui s'affronteront ce soir (21 heures) lors de la première demi-finale de la Ligue des Champions.

Ligue des champions - Demi-finales RB Leipzig 0 - 30 - 2 Paris 13' Marquinhos

42' A. Di María

56' Juan Bernat



Ce mardi soir, à l'Estádio da Luz de Lisbonne, le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain auront rendez-vous avec l'histoire. Le vainqueur de cette confrontation, un peu inattendue, remportera son ticket pour la finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Chez les Roten Bullen, invités surprises du Final 4, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du club de Bundesliga, n'a aucun blessé ni suspendu à déplorer. Le technicien allemand a donc l'embarras du choix mais devrait, selon les toutes dernières indiscrétions, jouer la carte de la continuité. Le onze de départ qui a éliminé l'Atlético Madrid (2-1, résumé et notes), jeudi dernier, a de bonnes chances d'être reconduit. Les Allemands devraient se présenter dans un schéma tactique en 3-4-2-1 avec deux joueurs français alignés d'entrée : le très impressionnant Dayot Upamecano en charnière centrale et Christopher Nkunku, formé au Paris Saint-Germain, en attaque. La pointe, encore une fois, devrait revenir à Yussuf Poulsen. Peu en vue face aux Colchoneros mais combatif, le Danois devrait être maintenu titulaire.

Pour faire face au club allemand, fondé en 2009, le Paris Saint-Germain devra composer avec des absences. Keylor Navas, touché contre l’Atalanta Bergame en quart de finale, est forfait, tandis que Marco Verratti, blessé à l'entraînement, devrait encore être trop juste pour prendre part à cette partie. Si face aux Italiens, Thomas Tuchel avait opté pour un 4-3-3 avec un milieu inédit, composé de Marquinhos, Idrissa Gueye et Ander Herrera, le technicien allemand pourrait être amené à revoir ses plans pour cette rencontre. En effet, avec le retour de suspension d'Angel Di Maria et celui à 100% de ses moyens de Kylian Mbappé, l'ancien tacticien du Borussia Dortmund pourrait opter pour un 4-2-3-1. Avec l'incertitude régnant autour d'Idrissa Gueye, Marquinhos devrait être associé à Leandro Paredes dans l'entrejeu. Mauro Icardi, malgré sa prestation décevante mercredi dernier, devrait quant à lui conserver la pointe de l'attaque parisienne, soutenu par Neymar en position de meneur de jeu. Les revenants Angel Di Maria et Kylian Mbappé auront, eux, la lourde charge d'animer les côtés.

RB LEIPZIG - PARIS SAINT-GERMAIN

Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer (Cap.), Kampl, Angelino - Nkunku, Dani Olmo - Poulsen.

Paris : Rico - Kehrer, Thiago Silva (Cap.), Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Paredes - Di Maria, Neymar, Mbappé - Icardi.