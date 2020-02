LDC - Les compos probables de Real Madrid - Man City

Retrouvez les compositions probables d'équipes du match opposant le Real Madrid à Manchester City, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Zinédine Zidane, l'entraîneur madrilène, a subi un énorme coup dur, ce week-end, avec la nouvelle blessure d'Eden Hazard. L'attaquant belge, qui revenait déjà d'un pépin physique, est désormais out pour les trois prochains mois et oblige Zizou à revoir ses plans. Isco devrait ainsi être titulaire en numéro 10 afin d'alimenter Bale et Benzema de bons ballons.

Pour Man City, cette absence est forcément un point positif étant donné l'état de forme d'Hazard, qui était de retour à un très bon niveau. Les Citizen, de leurs côtés, ont aussi retrouvé une défense centrale solide avec le retour, il y a quelques semaines, d'Aymeric Laporte, le taulier dans l'axe. Au milieu de terrain, Rodri devrait rassurer la défense et alimenter Kevin De Bruyne et Bernardo Silva comme relayeurs. Les deux hommes seront les rampes de lancement des offensives de l'équipe de Pep Guardiola. Coup d'envoi à 21h00 au Stade Santiago Bernabeu.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY

RMCF : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos - Isco - Bale, Benzema.

MCI : Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy - De Bruyne, Rodri, B. Silva - Mahrez, Agüero, Sterling.