LDC - Les demi-finales sans club espagnol, une première depuis 2007

Humilié par le Bayern Munich, Barcelone a suivi le Real Madrid et l'Atlético dans les éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions. Les trois derniers représentants de la Liga éliminés, une catastrophe selon les journaux locaux.

Et donc pour la première fois depuis la saison 2006-2007, aucun club espagnol ne sera présent en demi-finale. A l'époque, Chelsea, Liverpool, Manchester United et le Milan AC avaient atteint le dernier carré. Le géant lombard avait finalement triomphé en finale quelques semaines plus tard face aux Reds (2-1).