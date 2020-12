LDC - Les Français du Barça décisifs, Dortmund qualifié, Giroud et Chelsea écrasent Séville : le récap de la soirée

Ce mercredi, s'est poursuivie la 5e journée de phase de poules de Ligue des Champions. Certains favoris ont été sur le pont. Retour sur ces rencontres.

Dans le groupe G, Barcelone, déjà qualifié, s'est déplacé sur la pelouse de Ferencvaros. Les coéquipiers de Lionel Messi (absent pour cette rencontre) ont ouvert le score rapidement grâce à Antoine Griezmann, qui enchaîne après son but ce week-end en championnat (victoire 4-0 contre Osasuna), sur un centre de Jordi Alba (0-1, 14e). Martin Braithwaite a doublé la mise pour les Catalans sur un centre d'un autre Français, Ousmane Dembélé (0-2, 20e). L'international tricolore s'est transformé en buteur, en inscrivant un pénalty, obtenu par Braithwaite (0-3, 28e). La décision s'est faite en première mi-temps, les Barcelonais ont ainsi remporté ce match (0-3). Les hommes de Ronald Koeman sont 1es (15 points), tandis que les Hongrois sont 4es (1 point).

Dans le même temps, la Juventus Turin a reçu le Dynamo Kiev. Les Bianconeri ont pris rapidement l'avantage par l'intermédiaire de Federico Chiesa, suite à un centre d'Alex Sandro (1-0, 21e). Dans le second acte, l'inévitable Cristiano Ronaldo, qui a inscrit le 750e but de sa carrière, a fait le break pour les Italiens sur une passe de Morata (2-0, 57e). L'Espagnol s'est aussi ajouté à la fête, en inscrivant le 3e but des Turinois pour sceller la victoire des siens (3-0, 66e). La Vieille Dame est 2e (12 points), les Ukrainiens sont 3es (1 point).

Par ailleurs, dans le groupe de Rennes (groupe E), qui s'est incliné à Krasnodar (1-0), Chelsea s'est déplacé à Séville, les deux équipes étant déjà qualifiées. Les Blues ont ouvert le score tôt dans la rencontre, grâce à Olivier Giroud sur une passe de Kai Havertz (0-1, 8e). Le Français s'est même offert un doublé en deuxième période (0-2, 54e), pour creuser l'écart. Insatiable, Giroud a inscrit un triplé sur un centre de N'Golo Kanté (0-3, 74e). Clairement l'homme du match ce soir, l'international tricolore a ajouté un 4e but, sur pénalty cette fois-ci (0-4, 83e). Les Londoniens sont premiers (13 points) grâce à cette victoire écrasante (0-4), les Andalous sont 2es (10 points).

Dortmund qualifié

Dans le groupe F, le Borussia Dortmund a reçu la Lazio Rome. Les Allemands ont pris l'avantage juste avant la mi-temps grâce à l'ancien joueur de Lorient Raphaël Guerreiro, sur une passe décisive de Thorgan Hazard (1-0, 44e). Mais les Italiens ont égalisé sur pénalty grâce à Ciro Immobile (1-1, 67e), suite à une faute de Thomas Delaney. Avec ce match nu (1-1l, Dortmund reste 1er et se qualifie (10 points), car Les Romains, 2es (9 points), affrontent le Club Bruges la semaine prochaine, et ne devront pas perdre contre les Belges pour filer en huitièmes de finale. Quelque soit le résultat de cette rencontre, les hommes de Lucien Favre finiront au minimum deuxièmes.

Dans l'autre match du groupe, le Club Bruges a accueilli le Zénith St-Petersbourg. Les Belges ont marqué peu après la demie heure de jeu, sur un but de Charles De Ketelaere (1-0, 33e). Son coéquipier Hans Vanaken a doublé la mise sur pénalty pour Bruges, peu avant l'heure de jeu (2-0, 58e). De plus, Nos Lang a ajouté un but pour les locaux (3-0, 73e). Avec cette victoire (3-0), le Club Bruges (7 points) garde espoir pour se qualifier lors de la dernière journée et une "finale" contre la Lazio Rome. Les Russes, quant à eux, sont derniers (1 point).

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Groupe E

Krasnodar - Rennes : 1 - 0

Séville - Chelsea : 0 - 4

Groupe F

Club Bruges - Zénith St-Petersbourg : 3 - 0

Borussia Dortmund - Lazio Rome : 1 - 1

Groupe G

Juventus Turin - Dynamo Kiev : 3 - 0

Ferencvaros - Barcelone : 0 - 3

Groupe H

Istanbul Basaksehir - RB Leipzig : 3 - 4