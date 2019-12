LDC - Les Parisiens se méfient de Dortmund

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la LDC en a décidé ainsi ; les Parisiens croiseront le fer avec le Borussia Dortmund dans une double confrontation qui s’annonce alléchante. Le tirage aurait pu être pire pour le PSG, qui est éliminé depuis trois ans au même stade de la compétition. Sans tomber dans la facilité, Marquinhos prévient : "C’est un très bon adversaire. Ce sera la première fois pour moi contre Dortmund. On sait qu’en Ligue des Champions on va affronter des équipes de haut niveau, qui sont habituées à la jouer. La vraie Ligue des Champions commence. D’ici là, on a le temps d’y penser. Il faut continuer avec cette intensité et à être performant. C’est comme ça qu’on va préparer ce match".

Ce tirage a fait un heureux en la personne d’Éric Choupo-Moting, ancien pensionnaire de Bundesliga (2007-2017). "Ah mais moi j’aime bien. On revient en Allemagne. Il y aura une très bonne ambiance, c’est un grand club. Ce sera difficile, mais on aura confiance en nous. Et puis il y a une histoire spéciale comme notre coach vient de Dortmund. J’ai joué à Schalke, (BVB-Schalke) c’est le plus grand derby en Allemagne, donc c’est un plaisir de jouer contre eux, mais bien sûr, il faut gagner". Aux paroles, il conviendra d’ajouter des actes afin d’afficher un état d’esprit différent des éditions précédentes.