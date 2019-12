LDC - Les six adversaires potentiels de l'OL en 8e de finale

Quel tirage en 8e de finale de la Champions League pour l'Olympique Lyonnais ? Le club rhodanien, qui a terminé second de son groupe G, tombera sur une équipe ayant pris la tête de sa poule. Parmi celles-ci, il faut enlever le Paris St-Germain et le RedBull Leipzig, puisqu'on ne peut rencontrer dès le tour suivant un club de la même association, ni un adversaire déjà joué en poule.

Comme lors de la précédente édition, le FC Barcelone pourrait se retrouver sur la route des Gones dès les 8es. En début d'année, l'OL avait maintenu le suspense après l'aller à domicile (0-0), mais avait sombré au Nou Camp au retour (5-1). Toujours en Espagne, Valence apparaît comme le plus accessible de ces adversaires potentiels, même si le club ché a dominé un groupe avec Chelsea, l'Ajax Amsterdam et Lille.

L'OL pourrait également retrouver le Bayern Munich, qui l'avait éliminé en demi-finale de l'édition 2009-2010, tout comme la Juventus Turin et Manchester City, rencontrés plus récemment en phase de poules (2016-2017 et 2018-2019). Enfin, Jason Denayer et ses coéquipiers voudront probablement éviter le tenant du titre Liverpool, dernier adversaire potentiel de ce tirage au sort.

LES ADVERSAIRES POTENTIELS DE L'OL