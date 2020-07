LDC - Liste, changements : les nouvelles règles de l'UEFA pour la fin de saison

L'UEFA vient de faire quelques éclaircissements concernant les règles appliquées pour la fin des compétitions européennes cette saison. Ainsi, pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa, les écuries encore en course auront le droit d'inscrire trois nouveaux joueurs sur leur liste A à "conditions que ces joueurs aient déjà été inscrits auprès du club et soient qualifiés pour jouer pour celui-ci au dernier délai d’inscription (à savoir le 3 février 2020". L'UEFA précise donc qu'il "ne sera pas possible pour les clubs d’inscrire des joueurs et joueuses récemment transférés". Eric Maxim Choupo-Moting, absent dans la liste du PSG pour les huitièmes de finale de LDC, pourra ainsi faire son retour dans la liste parisienne.

En ce qui concerne les remplacements, l'UEFA adopte les cinq changements pour la fin de la compétition, "conformément aux amendements temporaires aux Lois du Jeu". Le nombre de joueurs sur le banc a aussi été augmenté puisqu'il passera à 23 au lieu de 18.