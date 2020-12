LDC - Liverpool et l'Atalanta filent en 8ème de finale, l'Ajax jouera la Ligue Europa

Liverpool s'est fait accrocher (1-1) par Midtjylland ce mercredi soir dans le cadre de la 6ème journée de Ligue des champions. Déjà assuré d'être qualifiés et de terminer premiers du groupe D, les Reds ont fait tourner et ont envoyé plusieurs habituels titulaires sur le banc pour cette rencontre. En parallèle de ce match, l'Ajax Amsterdam recevait l'Atalanta Bergame. Au terme d'une rencontre où l'on a pu apercevoir seulement quatre tirs cadrés, les Italiens se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1) grâce à un but de Luis Muriel à quelques minutes de la fin du temps réglementaires (85ème). Ce but du Colombien permet aux siens de terminer seconds et de sortir des phases de poule. Les néerlandais terminent quant à eux troisièmes et disputeront la Ligue Europa.