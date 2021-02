LDC - Liverpool interdit de territoire en Allemagne, quid du match face à Leipzig ?

La pandémie de covid-19 continue de perturber le monde entier et par conséquent la planète football. Face aux mutations du coronavirus et des variants anglais ou sud-africain, l'Allemagne a décidé de fermer ses frontières à des pays comme l'Angleterre. La rencontre entre Leipzig et Liverpool comptant pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions est donc directement concernée. Si la direction du club allemand a demandé une dérogation afin de recevoir les Reds, celle-ci ne devrait pas être acceptée par les autorités du pays. Face à cette situation, l'UEFA étudierait un possible changement de format de la compétition selon la presse anglaise. À suivre.