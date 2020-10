LDC - Luis Figo cartonne le projet de 'Super League'

L'ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone Luis Figo désapprouve le projet de "Super League". L'ex-international portugais a clairement mis son veto sur le supposé projet de ligue fermée européenne, qui serait envisagé par plusieurs grands clubs avec l'appui de la FIFA. "Ce que j'ai lu sur cette idée de Super League détruira le football tel que nous le connaissons", a-t-il écrit ce mercredi sur Twitter.

"Tout est question de cupidité et de maintien du jeu pour quelques clubs de l'élite, tout en tuant les autres clubs et championnats que les supporters adorent. Le football doit s'unir! Tout le monde devrait s'y opposer!", a conclu l'ancien attaquant de 47 ans.

What I read about this Super League idea will destroy football as we know it. It’s all about greed and keeping the game for a few elite clubs, while killing the other clubs and leagues that fans love. Football should unite! Everyone should oppose it! https://t.co/98VC6xd2qX