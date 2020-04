LDC - Luis Rubiales émet la possibilité d'un Final Four

Il y a quelques jours seulement, Aleksender Ceferin, le patron de l'UEFA, affirmait que l'instance étudie diverses options pour permettre aux compétitions européennes d'aller à leur terme. Pour l'heure, la Ligue des Champions et la Ligue Europa se sont arrêtées en plein milieu des huitièmes de finale et de nouvelles dates devront être fixées si les compétitions viennent à reprendre. Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football a évoqué le sujet pour Fox Sports au Mexique.

"Nous n’écartons aucune option, que ce soit à huis clos ou avec du public. On doit trouver une solution raisonnable. Toutes les parties sont intéressées pour qu’on puisse terminer la compétition, mais toujours en étant certaines d’être protégées. Organiser une finale à quatre équipes, un Final Four, est une option parce qu’il y a de moins en moins de places disponibles dans le calendrier, et il faut avoir de l’imagination. On n’a pas pensé à une annulation pour le moment" a-t-il confié. Néanmoins, une telle option ne résout pas la question des huitièmes de finale restants et des quarts de finale...