LDC - Lyon-Juventus : Rudi Garcia réagit au tirage

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, à l'avant-veille d'affronter Toulouse en Coupe de la Ligue (mercredi à 18h45), Rudi Garcia s'est projeté sur un autre 8e de finale, en Ligue des Champions, face à la Juventus Turin. Le tirage au sort avait lieu ce midi au siège de l'UEFA et l'entraîneur lyonnais l'avait évidemment suivi avec attention.

"Si on s'est qualifié, c'est pour jouer ce genre de match, contre ce genre d'adversaire. On a hâte d'y être", a réagi Garcia. "De toute façon, on savait qu'on tomberait sur une très grosse équipe et on savait qu'on serait outsider du match qu'on jouerait. Ce sera le cas et il faudra réaliser l'exploit pour aller en quart de finale. Mais bien évidemment qu'on ne se présentera pas en victime expiatoire et qu'on jouera crânement notre chance comme on dit." Il faudra néanmoins faire sans Memphis Depay ni Jeff Reine-Adelaïde, victimes de graves blessures aux genoux dimanche.