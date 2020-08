LDC - Macron félicite les clubs français

Pour la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions, deux clubs français seront présents en demi-finale. Un exploit possible grâce au Paris Saint-Germain, victorieux de l'Atalanta (1-2), et Lyon, surprenant tombeur de Manchester City (1-3). Un exploit qu'a tenu à souligner le président de la République, Emmanuel Macron, dans un message posté sur Twitter.

"Les demi-finales de la Champions League opposeront le PSG à Leipzig et l’OL au Bayern", a écrit le chef de l'Etat. "À Bruxelles comme sur les terrains, la France et l’Allemagne, moteurs de l’Europe ! La Chancelière Merkel ne m’en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi." La France entière est désormais derrière ses clubs.