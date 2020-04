LDC - Maldini est toujours hanté par l'OM

Septuple champion d'Italie, cinq fois vainqueur de la Supercoupe d'Europe et de la Ligue des Champions, Paolo Maldini fait partie des plus grands joueurs de l'histoire du football. Mais derrière ses nombreuses victoires et les trophées soulevés, la légende de l'AC Milan a également beaucoup perdu. Alors qu'il se remet toujours du coronavirus, l'Italien a dévoilé ce qui reste encore aujourd'hui le pire souvenir de sa carrière lors d'un live avec Christian Vieiri.

"J'ai beaucoup gagné, cinq fois la Ligue des Champions, mais j'ai perdu trois finales de C1, une Supercoupe d'Europe, trois finales intercontinentales, une Coupe du monde, un championnat d'Europe et plus encore. Cela fait partie du jeu, j'ai tout accepté. Peut-être que mon pire souvenir est quand nous avons perdu à Marseille" a-t-il admis en référence à la défaite 1 but à 0 au Stade Vélodrome lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions en 1991. Le match avait alors été interrompu par une panne de projecteurs en fin de match et l'OM avait malgré tout été désigné vainqueur, au grand dam de Maldini et de l'AC Milan qui tomberont de nouveau face à l'OM deux ans plus tard, en finale de cette même compétition.