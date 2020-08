LDC - Man City - OL : Aouar confiant avant le choc

Ce soir, l'Olympique Lyonnais a rendez-vous avec Manchester City pour un quart de finale de Ligue des Champions haletant à Lisbonne (21h00). Interrogé à quelques heures du choc, Houssem Aouar apparaît plus qu'optimiste.

Pour la première fois depuis 2010, Lyon retrouve le doux parfum des quarts de finale de la C1. Dans cette configuration inédite qu'est le final-8 au Portugal en plein mois d'août, les Rhodaniens, tombeurs surprise de la Juventus, devront réaliser un autre exploit contre Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola, vainqueurs du Real Madrid en huitième de finale, seront un nouvel obstacle à franchir pour ceux de Rudi Garcia. Interrogé par RMC Sport, Houssem Aouar (22 ans) s'est confié sur les chances de son club formateur.

"On est conscients des attentes qui sont sur nous", analyse l'international espoir français (14 sélections, 4 buts). "Après, on vit avec et on aime ce genre de matchs, c’est ce qui nous transcende. On va aller avec le collectif et on va être énormément confiants, avec beaucoup de détermination et de motivation pour bousculer cette équipe." Confiant, Aouar garde tout de même les pieds sur terre quant au rapport de force opposant Lyon à Manchester City.

"Si on est là, c’est qu’on veut aller le plus loin possible", décrit l'intéressé. "Après, on va devoir être beaucoup plus réalistes, notamment face à cette équipe puisque l'on est conscients qu’ils vont avoir beaucoup le ballon. Cela va être compliqué pour nous mais on va jouer nos chances à fond, du mieux possible et puis essayer de mettre les buts qu’il faudra."