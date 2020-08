LDC - Man City/OL : Aymeric Laporte donne le ton

À la veille du quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais, prévu samedi soir (21 heures, Estádio José Alvalade), Aymeric Laporte, le défenseur central de Manchester City, a eu les honneurs de la conférence de presse d'avant-match. Face aux journalistes, l'axial tricolore n'a pas fait dans la dentelle : son équipe est à Lisbonne pour remporter la plus prestigieuse des compétitions continentales.

"L’équipe s’est très bien préparée. On a essayé de prendre match par match avant la Champions League. On veut vraiment aller très loin dans cette compétition. Il faudra lutter contre l’OL jusqu'à la dernière minute", a-t-il expliqué devant les médias, et d'afficher les grosses ambitions des Citizens : "On veut gagner dès cette année. Ce serait énorme. Il y a encore de grandes équipes. L’OL a de bons joueurs mais il faut avant tout se concentrer sur nous-mêmes".