LDC - Man City - OL : Garcia justifie son système pour battre Guardiola

Ce soir (21h00), l'Olympique Lyonnais va tenter l'exploit de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions face à Manchester City. Ce serait une première depuis 2010 et l'épopée achevée face au Bayern Munich. Le monstre de la Bundesliga pourrait d'ailleurs être l'adversaire de l'OL, en cas de succès contre les Skyblues. Et pour espérer une telle issue, l'entraîneur Rudi Garcia devrait aligner son système en 3-5-2, qui lui avait souri à Turin (1-0/2-1/2-2 scores cumulés).

L'ancien technicien de l'OM s'est justifié de son choix au micro de RMC Sports. "Ils n’ont pas dû très souvent jouer contre un système comme celui-là", explique l'intéressé. "Je considère qu’on a un système hybride qui nous permet de passer d’un système à un autre en cours de rencontre, voire en cours d’action. Ce n’est pas forcément un système qui oblige à jouer bas et à laisser peu d’espaces à l’adversaire. Même s’il ne faudra pas laisser trop d’espaces aux attaquants et au milieu de terrain de City. Mais on peut avoir aussi de l’ambition sur le terrain avec ce système-là."