LDC - Man City/OL : Guardiola se méfie de Lyon et (aussi) du nouveau format

Après s'être défait du Real Madrid au tour précédent, Manchester City va devoir éliminer l'Olympique Lyonnais pour poursuivre sa route en Ligue des Champions. À la veille de ce quart de finale, Pep Guardiola, l'entraîneur du club anglais, a livré son analyse de l'écurie rhodanienne, dont il se méfie énormément. "Nous avons vu les autres matches contre la Juventus, et d'autres matches du championnat français. Ils sont organisés, agressifs, si rapides. La qualité de l'équipe, c'est autre chose. C'est un quart de finale. Ce ne sera pas facile", a lâché le technicien catalan, ce vendredi après-midi en conférence de presse.

À lire aussi : Aymeric Laporte donne le ton avant Man City/OL

Outre la qualité intrinsèque de l'Olympique Lyonnais, Pep Guardiola met également ses troupes en garde face au nouveau format de la compétition. "Tout peut arriver, c'est une compétition différente. C'est une finale lors de chaque tour. Nous sommes prêts à faire de notre mieux pour aller plus loin", a rappelé l'ancien entraîneur du FC Barcelone. "Mais quand on joue en un seul match dans cette compétition, tout peut arriver (...) On est prêts pour tout donner et livrer une meilleure prestation qu’il y a deux ans. On s’est préparés", a poursuivi l'Espagnol, et de conclure sur un ton ferme : "Demain, on va montrer qui nous sommes".