LDC - Man City - OL : les compos officielles

Suite et fin des quarts de finale de la Ligue des Champions, ce samedi soir, avec une affiche alléchante opposant Manchester City à l'Olympique Lyonnais. À un peu plus d'une heure du coup d'envoi (21 heures) de cette rencontre, qui se disputera à l'Estádio José Alvalade de Lisbonne, découvrez les compositions officielles des deux équipes. Rudi Garcia, l'entraîneur des Gones, reconduit la même équipe que lors du huitième de finale retour face à la Juventus Turin. Karl Toko Ekambi est une nouvelle fois préféré à Moussa Dembélé, aux côtés de Memphis Depay.

Ligue des champions - Quarts de finale

MANCHESTER CITY - OLYMPIQUE LYONNAIS

MCFC : Ederson - Walker, Garcia, Laporte, Cancelo - Fernandinho (Cap.), Rodrigo, Gündogan - De Bruyne, Gabriel Jesus, Sterling.

OL : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimarães, Cornet - Aouar - Toko Ekambi, Memphis Depay (Cap.).

