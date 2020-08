LDC - Man City - OL : les compos probables

Voici les dernières petites tendances qui se dégagent sur les compositions de départ de Manchester City et de l'OL, qui croiseront le fer samedi soir lors des quarts de finale de la Ligue des Champions.

Ligue des champions - Quarts de finale

Ce samedi soir (21 heures), l'Olympique Lyonnais retrouvera Manchester City à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les demi-finales, les Rhodaniens en rêvent, et comptent bien encore faire du tort au club anglais dans la plus prestigieuse des compétitions continentales. Encore, oui, car lors de la double confrontation en phase de poules lors de la saison 2018-2019, les Rhodaniens, alors drivés par Bruno Genesio, avaient sérieusement mis à mal les protégés de Pep Guardiola. À l'aller, à l'Etihad Stadium, les Gones s'étaient offerts un succès de prestige (2-3), avant d'accrocher un bon nul (2-2) au retour au Groupama Stadium. Une chose est sûre : sur la pelouse de l'Estádio José Alvalade, les Gones mettront tout en œuvre pour déjouer à nouveau les pronostics et aller chercher une qualification pour le dernier carré de la compétition.

Pour atteindre cet objectif, ambitieux mais amplement réalisable, le passé proche l'a prouvé, Rudi Garcia, l'entraîneur rhodanien, devrait aligner son équipe-type dans un schéma tactique désormais classique en 3-4-1-2. Ainsi, la composition de départ lyonnaise devrait être la même que lors du huitième de finale retour perdu contre la Juventus Turin (2-1), vendredi dernier. À une seule exception près, si tout se passe bien... Si Jason Denayer et Maxwel Cornet, annoncés incertains, sont déclarés aptes, ils seront bien évidemment titulaires, respectivement dans l'axe central défensif et dans le couloir gauche. Le seul changement par rapport au dernier match devrait donc concerner la ligne d'attaque des Gones. Laissé sur le banc dans le Piémont au profit de Karl Toko-Ekambi, Moussa Dembélé devrait retrouver sa place aux côtés de Memphis Depay.

À Manchester City, Pep Guardiola devra faire sans Sergio Agüero, qui se remet peu à peu de sa grave blessure au genou gauche et qui n'a pas fait le déplacement avec les Citizens à Lisbonne. Il s'agit de la seule absence à déplorer pour les tombeurs du Real Madrid au tour précédent. Conséquence : Gabriel Jesus, le jeune buteur brésilien, sera une nouvelle fois titularisé à la pointe de l'attaque. Derrière lui, Phil Foden et Raheem Sterling devraient animer les ailes, tandis qu'Ilkay Gündogan et Kevin de Bruyne seront en charge de maîtriser l'entrejeu. Rodrigo évoluera pour sa part dans un rôle de sentinelle, un cran légèrement plus bas sur le terrain. Le quatuor défensif devrait être composé de Kyle Walker, Fernandinho, Aymeric Laporte et João Cancelo. Quatre hommes qui feront tout pour protéger Ederson, le dernier rempart de l'équipe.

MANCHESTER CITY - OLYMPIQUE LYONNAIS

MANCHESTER CITY : Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo (ou Mendy) - De Bruyne, Rodrigo, Gündogan - Foden (ou David Silva), Gabriel Jesus, Sterling.

OL : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Guimarães, Caqueret, Cornet - Aouar - Memphis Depay, Dembélé.