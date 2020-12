LDC - Man United - PSG : Juan Mata évoque le match et son amitié avec Ander Herrera

Ce mercredi, le PSG se déplace à Manchester pour y défier les Red Devils à Old Trafford, dans le cadre de la 5e journée de phase de poules de la Ligue des Champions. Le milieu offensif Juan Mata (32 ans), lors d'un entretien accordé à L'Equipe, a évoqué le choc au sommet de ce groupe H. "Le PSG est une excellente équipe, qui a participé il y a peu à la finale de la Ligue des champions (défaite 0-1 face au Bayern). Lors de notre match au Parc des Princes, nous avions été performants (victoire 2-1 de Man United), mais, vu l'évolution de ce groupe H, je suis certain que les Parisiens vont venir à Old Trafford pour gagner. On sait à quel point ils peuvent être dangereux", a confié l'Espagnol.

L'ancien joueur de Chelsea a aussi évoqué son amitié avec le Parisien Ander Herrera (31 ans). "Nous échangeons beaucoup, mais notre relation va au-delà de ce genre de considération. Avec Ander, on s'apprécie depuis notre première rencontre, avec les Espoirs espagnols (en 2009). C'est quelqu'un de bien, avec qui j'ai partagé des moments précieux lorsqu'il jouait à Manchester United (2014-2019). Je l'ai revu après le match au Parc (du 20 octobre), on a eu une discussion sympa dans le tunnel", a-t-il conclu.