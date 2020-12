LDC - Man United - PSG : Tuchel méfiant à propos de Cavani

Le temps des retrouvailles est arrivé. Après avoir manqué le match aller (victoire 1-2 de Manchester United), Edinson Cavani (33 ans) va bien retrouver le Paris Saint-Germain, ce mercredi, en Ligue des Champions. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 buts en 301 matchs), auteur d'un doublé face à Southampton (2-3) ce dimanche en Premier League, tourmente l'entraîneur du club de la capitale Thomas Tuchel, qui le connaît très bien pour l'avoir eu sous ses ordres.

"Il a été décisif contre Southampton. Il a montré sa qualité. Sa détermination et sa qualité dans la surface adverse. Ce n'est pas une surprise, on le connait bien, on doit trouver des solutions contre lui", a expliqué le technicien allemand face à la presse.