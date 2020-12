LDC - Man United rate sa reMUntada à Leipzig et offre la qualification au PSG : le récap' de la soirée

Manchester United manque le coche pour la Ligue des Champions ! Encore premiers de leur groupe la semaine passée, avant le match face au PSG, les Mancuniens ont craqué dans les moments les plus importants. Après s'être inclinés contre Paris la semaine passée (1-3), les hommes de Solskjaer ont très mal débuté la rencontre face à Leipzig en encaissant deux buts en 13 minutes (Angelino 2ème, Haïdara 13ème). En deuxième mi-temps, les Reds Devils touchent la barre par l'intermédiaire de Bruno Fernandes, sur coup-franc (67ème) et se font punir dans la foulée avec le troisième but allemand de Justin Kluivert (69ème).

Mais dans les dix dernières minutes, les Anglais trouvent un impressionnant second souffle et reviennent à 3-2. Bruno Fernandes, sur pénalty, et Paul Pogba, remplaçant au coup d'envoi, trouvent la faille aux 80ème et 82ème minutes et offrent une fin de match sous haute tension. Toutefois, les hommes de Naggelsman tiennent bon et arrachent ce succès (3-2), synonyme de qualification.

Dans les autres rencontres de la soirée, Chelsea et Krasnodar se sont séparés sur un score nul (1-1), tandis que le Dynamo Kiev a arraché sa qualification en Ligue Europa en battant Ferencvaros (1-0).

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Groupe H

Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir : 0-0 (arrêté)

Leipzig - Manchester United : 3-2

Groupe E

Rennes - Séville : 1-3

Chelsea - Krasnodar : 1-1

Groupe F

Lazio Rome - Club Bruges : 2-2

Zénit - Dortmund : 1-2

Groupe G