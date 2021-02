LDC - Manchester City domine le Borussia Mönchengladbach

Manchester City a fait le travail face au Borussia Mönchengladbach. En déplacement à la Puskas Arena, en raison des règles sanitaires très strictes en Angleterre, les Mancuniens ont fait un grand pas vers la qualification avec cette victoire 2-0 à l'extérieur.

Ligue des champions - Huitièmes de finale Mönchengladbach 0 - 20 - 1 Manchester City 29' Bernardo Silva

65' Gabriel Fernando



Manchester City est, assurément, la meilleure équipe du moment parmi les 5 grands championnats. Et le leader de la Premier League a tenu son rang, ce mercredi, en déplacement face au Borussia Mönchengladbach. Les Citizen de Pep Guardiola, archi dominateurs, ont mis à mal l'équipe allemande avec un pressing haut et surtout une qualité technique largement au dessus de leurs adversaires. Résultat, à la demi-heure de jeu, Man City est parvenu à trouver la faille, grâce à un superbe centre de João Cancelo côté gauche. Le latéral trouve Bernardo Silva en profondeur, qui ajuste le portier adverse d'une jolie tête (29ème).

En deuxième mi-temps, une séquence sensiblement similaire offre le second but à la bande de Pep Guardiola. On retrouve, tout d'abord, les deux protagonistes de l'ouverture du score, à savoir Cancelo à la baguette, et Bernardo Silva à la tête. Toutefois, le milieu offensif remet cette fois dans l'axe pour Gabriel Jesus, qui marque facilement (65ème). Sans forcer, les Mancuniens ont fait un grand pas vers la qualification en quart de finale et confirment, petit à petit, leur statut de favoris...