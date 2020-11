LDC - Manchester City file en huitièmes, M'Gladbach écrase le Shakhtar

Ce mercredi, Manchester City s'est déplacé en Grèce pour y défier l'Olympiakos, dans le cadre de la 4e journée de phase de poules de Ligue des Champions. Les Anglais ont rapidement pris le contrôle de la possession comme à leur habitude, et ont confirmé leur domination avec l'ouverture du score de Phil Foden, sur un ballon de son compatriote anglais Raheem Sterling (0-1, 36e). Avec cette victoire (0-1), les Skyblues restent donc en tête de ce groupe C avec cette victoire (12 points), et assure sa qualification en huitièmes de finale de la compétition. Les Grecs, quant à eux, sont 3es (3 points) mais peuvent encore espérer se qualifier en cas de mauvais résultat de Porto contre l'OM ce soir.

Dans le même temps, le Borussia M'Gladbach a reçu le Shakhtar Donetsk. Les coéquipiers de Marcus Thuram, titulaire pour cette rencontre, ont écrasé les Ukrainiens (4-0). Tout a commencé avec l'ouverture du score de Lars Stindl sur pénalty (1-0, 17e). L'Allemand s'est transformé en passeur quelques minutes plus tard, en adressant une passe décisive sur corner à Nico Elvedi (2-0, 34e). Breel Embolo (3-0, 45e) et Oscar Wendt (4-0, 77e) se sont ajoutés à la fête pour sceller la victoire des Allemands. Le Borussia, avec cette victoire, se rapproche d'une qualification et est leader du groupe B (8 points), tandis que le Shakhtar reste 2e (4 points), en attendant le résultat du match ce soir entre le Real Madrid (4 points) et l'Inter Milan (2 points).