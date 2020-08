LDC - Manchester City - Real Madrid : les compos officielles

Surpris à domicile à l'aller au Santiago-Bernabéu (1-2), le Real Madrid retrouve Manchester City, ce vendredi soir, lors des 8èmes de finale retour de la Ligue des Champions. À un peu plus d'une heure du coup d'envoi (21 heures) de cette affiche, qui se disputera à l'Etihad Stadium, découvrez les compositions officielles des deux équipes.

MANCHESTER CITY - REAL MADRID

Manchester City : Ederson - Walker, Fernandinho (Cap.), Laporte, Cancelo - Gündogan, Rodri, De Bruyne - Foden, Jesus, Sterling.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Militao, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema (Cap.), Hazard.

