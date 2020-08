LDC - Marco Verratti forfait face à l'Atalanta

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Marco Verratti ne sera pas apte à participer au quart de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain contre l'Atalanta. Un énorme coup dur pour le PSG qui pourrait perdre son milieu de terrain également pour la fin de la compétition.

Il semble écrit dans les manuels d'histoire du football que Paris est condamné à vivre avec la poisse en Champions League. Privé de nombreux cadres ces dernières années lors des grandes échéances européennes, le club de la capitale devra sûrement se passer de Kylian Mbappé dans son onze de départ (entorse de la cheville droite), mais aussi de Marco Verratti.

Comme le rapporte RMC Sport aujourd'hui, le milieu de terrain italien est victime d'une lésion au mollet après un gros choc avec un coéquipier à l'entraînement cette semaine. Sa participation au quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta (le 12 août) est désormais impossible. Pour l'écurie francilienne, il s'agit là d'un grand coup dur, alors que Juan Bernat, Mauro Icardi et Thilo,Kehrer sont encore incertains, et que Layvin Kurzawa (blessé) et Angel Di Maria (suspendu) ne seront assurément pas de la partie.

Verratti, éblouissant homme du match contre l'Olympique Lyonnais lors de la finale de la Coupe de la Ligue remportée par le PSG (0-0/6-5 TAB), devra donc regarder le match depuis les tribunes du stade de la Luz de Lisbonne. Une absence qui pourrait se prolonger à plusieurs semaines, ce qui empêcherait l'intéressé de prendre part à une éventuelle demi et finale de C1.