LDC - Marcus Rashford égalise face au PSG ! (video)

Égalisation de Manchester United ! Wan-Bissaka centre en retrait pour Marcus Rashford qui frappe depuis l'entrée de la surface en direction des buts de Navas. Danilo dévie la tentative de l'attaquant anglais et trompe son gardien ! Un partout, balle au centre.

#MUNPSG ~ #UCL



مانشستر يونايتد 1 × 1 باريس | هددددددددددددددددددف بيريرا في مرماه 🎥🔥



