LDC - Marquinhos ouvre le score pour le PSG face à Leipzig ! (vidéo)

Le PSG ouvre le score face à Leipzig dans cette demi-finale de Ligue des Champions ! Di Maria se charge de tirer un coup franc obtenu par Neymar, parfaitement repris de la tête par Marquinhos (13ème). Paris mène 1 à 0 face aux Allemands.

Brilliant header from marquinhos to put Paris in front.#PSGRBL #UCL pic.twitter.com/WxI4nvtUZx