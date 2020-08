LDC - Marseille et Rennes fixés sur leurs chapeaux

Qualifiés pour la prochaine saison de Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais ont assisté hier à la victoire du FC Séville en finale de Ligue Europa. Un triomphe décisif qui permet au club andalou de s'offrir une place de choix dans le chapeau 1 aux côtés du PSG notamment.

De son côté, L'OM perd ses chances de figurer dans le second, et devra attendre les résultats des tours préliminaires pour espérer s'accrocher au troisième. Enfin, Rennes, qui devrait bénéficier du plus petit indice UEFA de la compétition (14.000) sera assurément dans le pot 4 et héritera du gratin européen.