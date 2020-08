LDC - Matuidi revient sur le beau parcours du PSG

Le PSG s'est incliné en finale de la Ligue des Champions, dimanche soir face au Bayern Munich (0-1). Une rencontre que Blaise Matuidi a évidemment suivie avec intérêt. "J’étais déçu, comme tous les supporters du PSG, mais je suis aussi fier du parcours du PSG", a-t-il confié à RMC Sport. "Ils ont écrit un peu l’histoire du club en atteignant la finale de la Ligue des champions pour la première fois. Je sais à quel point c’est dur d’y arriver. Je pense que la finale se joue sur des détails dans les zones de vérité. Paris a eu les opportunités pour marquer ce premier but et on sait que dans ce genre de match c’est important. Et le Bayern a été costaud pour laisser passer l’orage."

L'ancien Parisien (2011-2017), qui vient de quitter la Juventus Turin pour l'Inter Miami, pense que le PSG va pouvoir retenir du positif de ce parcours estival en C1. "J’ai eu le sentiment de voir un groupe qui aimait être ensemble, un groupe est né cette saison", a-t-il poursuivi. "Les joueurs se côtoyaient sur et en dehors du terrain. Le PSG ne se résume pas à deux (Neymar et Mbappé, ndlr). J’ai aussi vu des joueurs sur le Final 8 qui n’étaient pas titulaires de base."