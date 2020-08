LDC - Maurizio Sarri surpris par le niveau de l'OL

Battu par l'AS Roma lors de la dernière journée de championnat (1-3), la Juventus avait sans aucun doute la tête déjà tournée vers son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Lyon. Sans Cristiano Ronaldo et avec de nombreux jeunes joueurs alignés, les Bianconeri ont logiquement sombré à domicile, sous les yeux d'un Maurizio Sarri plus concerné par le niveau surprenant de l'OL que par la défaite des siens.

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de la Vieille Dame a souligné la bonne prestation lyonnaise lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre Paris (0-0/6-5 TAB) malgré le peu de rythme et donc la défaite. "J'ai vu une grande partie de leur match et j'ai été surpris par la condition physique des Lyonnais", a confié l'ancien coach de Chelsea. "Il va falloir qu'on soit bons, il faut qu'on recharge les batteries, plutôt sur le plan mental que physique. Les ressources physiques se retrouvent en quelques jours, c'est plus difficile sur le plan mental. On a un peu débranché sur les derniers matchs, il faut qu'on rebranche pour Lyon."