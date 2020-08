LDC - Maxwel Cornet élu plus beau but des quarts de finale !

Voilà une récompense pour Maxwel Cornet ! Auteur d'une belle prestation face à Manchester City, avec notamment un but à la clé (victoire 3-1), le latéral gauche ivoirien a encore prouvé que les équipes de Pep Guardiola lui réussissent bien. Le Lyonnais a d'ailleurs remporté le prix du but des quarts de finale selon l'UEFA, devant Luis Suarez (FC Barcelone), Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Eric-Maxim Choupo-Moting (Paris Saint-Germain).

⚽️ Maxwel Cornet's controlled finish wins 𝗚𝗼𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸 👏👏👏#UCLGOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/whNE4Q1uSK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2020