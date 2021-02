LDC - Mbappé et le PSG marchent sur le Barça et entrent dans l'Histoire (résumé et notes)

Au terme d'un match énorme, le PSG a surclassé le FC Barcelone (1-4), ce mardi soir, à l'occasion des 8èmes de finale retour de la Ligue des Champions. Portés par un Kylian Mbappé triple buteur, les hommes de Mauricio Pochettino sont en ballottage très, très favorable pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

Ligue des champions - Huitièmes de finale FC Barcelone 1 - 41 - 1 Paris L. Messi (P.) 27'

32' K. Mbappe Lottin

65' K. Mbappe Lottin

70' M. Kean

85' K. Mbappe Lottin



Pour ces retrouvailles au Camp Nou, il n'y a pas eu de round d'observation. Dès les premières secondes de jeu, le Paris Saint-Germain a annoncé la couleur d'une soirée qui s'avèrera mémorable. Bien servi dans la profondeur par un Marco Verratti déjà saignant, Kylian Mbappé a eu la toute première opportunité d'ouvrir la marque. Malheureusement pour le club de la capitale, Marc-André ter Stegen est parvenu à éloigner le danger (2ème). Celui-ci n'a pas tardé à revenir sur la cage catalane et Idrissa Gueye, après un bon travail et un petit pont signé Mauro Icardi, a tenté sa chance de loin, de l'extérieur du pied droit (5ème). Sous pression, le Barça a alors sorti la tête de l'eau, via Ousmane Dembélé, premier joueur catalan à se montrer menaçant, sur une tentative de frappe du pied gauche détournée par Presnel Kimpembe (6ème). Puis, quelques petites minutes plus tard, sur un bon mouvement initié par Lionel Messi et relayé par Pedri, Antoine Griezmann a confirmé le réveil des Blaugrana, contraignant Keylor Navas à sortir le grand jeu sur une frappe croisée du pied gauche (14ème). En réaction, le Paris Saint-Germain est reparti d'emblée à l'assaut du but catalan et Mauro Icardi, idéalement décalé par Kylian Mbappé, a raté une énorme occasion, manquant totalement son plat du pied gauche pourtant seul face à Marc-André ter Stegen (19ème). Finalement, un peu contre le cours du jeu, les Blaugrana ont alors pris les devants. En effet, sur un long ballon adressé dans la surface parisienne, Frenkie De Jong s'est écroulé après un malheureux et très léger croc-en-jambe de Layvin Kurzawa. Sans la moindre hésitation, l'arbitre central a désigné le point de penalty (26ème), rapidement confirmé par la VAR. Face à Keylor Navas, Lionel Messi n'a pas tremblé et a expédié une puissante frappe du gauche dans la lucarne droite du but parisien (1-0, 27ème).

Le PSG domine et séduit !

Sonnés par cette ouverture du score, les protégés de Mauricio Pochettino ont ensuite flirté avec la correctionnelle à la suite d’une nouvelle erreur de Layvin Kurzawa. Profitant d'une glissade du latéral gauche parisien, Ousmane Dembélé s'est retrouvé en position idéale pour réaliser le break mais sa frappe du pied droit, son mauvais pied, n'a pas inquiété un Keylor Navas vigilant et vif pour se coucher sur le cuir (29ème). Sérieusement averti sur le coup, le Paris Saint-Germain a alors repris sa marche en avant, concrétisée par une égalisation tout simplement sublime. Sur un long ballon, Marquinhos a alerté Layvin Kurzawa dans son couloir gauche. En une touche, le latéral parisien a décalé Marco Verratti qui, d'une magnifique inspiration de l'extérieur du pied droit, a servi Kylian Mbappé au coeur de la surface. Après un contrôle chanceux, le champion du monde tricolore s'est joué de Clément Lenglet d'un beau crochet puis a déclenché une mine du gauche qui est venue se loger sous la barre transversale d'un Marc-André ter Stegen impuissant (1-1, 32ème). À peine revenus au score, les Rouge-et-Bleu ont alors eu le ballon pour basculer en tête. Mais Layvin Kurzawa, auteur d'une belle frappe du gauche, est tombé sur un Marc-André ter Stegen décisif du bout des gants (35ème). Le Barça a réagi de suite et est à son tour passé tout, tout près d'un deuxième but. Heureusement pour Paris, la frappe du gauche d'Antoine Griezmann n'a fait que chatouiller le cadre de Keylor Navas (37ème). En cette fin de premier acte très animé, Moise Kean lui a répondu très vite, d'une frappe surpuissante décochée du droit depuis les abords de la surface. Vigilant, Marc-André ter Stegen s'est encore interposé pour garder son équipe dans le match (38ème). Le dernier rempart catalan, quelques secondes avant la pause, a ensuite vu avec bonheur la tête de Mauro Icardi, consécutive à un corner botté par Kylian Mbappé, finir dans son petit filet (45ème).

Paris est au-dessus

Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain, sans Idrissa Gueye, averti en première mi-temps et remplacé par Ander Herrera, est reparti sur le même tempo. Rapidement, très rapidement même, le club de la capitale a remis Marc-André ter Stegen à contribution. En effet, après un bon travail de Kylian Mbappé et une déviation de Mauro Icardi, Moise Kean a tenté sa chance du droit. Sa frappe, détournée par le genou de Jordi Alba, a alors contraint le portier catalan à une parade réflexe (50ème). Dominé et sous pression, comme en début de match, le Barça est malgré tout parvenu à laisser passer l'orage parisien, avant de connaître un petit temps fort. Au cours de celui-ci, Lionel Messi s'est montré menaçant sur un coup-franc décoché aux abords de la surface parisienne (59ème). Mais, après ces quelques petites minutes de flottement, Paris, porté par un Kylian Mbappé étincelant, a retrouvé de sa superbe pour débuter une dernière demi-heure de jeu qui restera à coup sûr gravée dans les annales. Parfaitement servi par un Leandro Paredes omniprésent, Alessandro Florenzi, à la limite du hors-jeu, a déclenché un bon centre en direction des six mètres. Dévié par Gerard Piqué, le cuir est alors revenu sur Kylian Mbappé, qui ne s'est pas fait prier pour le catapulter dans le but du pied gauche (1-2, 65ème). Quelques secondes après, Kylian Mbappé, encore lui, s'est fendu d'un petit festival terminé par une frappe croisée du pied gauche à ras de terre. Lâché par sa défense, Marc-André ter Stegen est parvenu tant bien que mal à repousser le ballon, de son tibia (68ème).

La masterclass de Kylian Mbappé

Tout proche d'imploser, le Barça a finalement et logiquement craqué sous les assauts répétés de Parisiens mordants et virevoltants. Sur un coup-franc bien botté par le désormais indispensable Leandro Paredes, Moise Kean, seul au second poteau, a placé une tête piquée limpide dans la lucarne droite (1-3, 70ème). Le break fait, le Paris Saint-Germain a alors trouvé le moyen de se faire peur tout seul, comme un grand, sur un dégagement de Keylor Navas contré par Antoine Griezmann, tout près de relancer les débats sur le coup (82ème). Finalement, sur un nouveau contre mené par Julian Draxler, Kylian Mbappé, parfaitement décalé à gauche de la surface par son coéquipier allemand, a mis fin à cette soirée historique en envoyant une sublime frappe enroulée du pied droit dans la lucarne du pauvre Marc-André ter Stegen (1-4, 85ème). Attendu au tournant en l'absence de Neymar et Angel Di Maria, Kylian Mbappé a répondu présent. Auteur d'une prestation XXL et d'un triplé au Camp Nou, l'international français tient désormais compagnie à Andriy Shevchenko dans les livres d'Histoire. Le Paris Saint-Germain y fait également son apparition en devenant le premier club français à s'imposer dans la célèbre antre barcelonnaise en Ligue des Champions. Chapeau bas, Messieurs les Parisiens !