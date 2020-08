LDC - Moussa Dembélé, héros de l'exploit lyonnais

Entré en jeu à la 75e minute contre Manchester City, Moussa Dembélé a inscrit un doublé décisif pour propulser l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Ligue des Champions (3-1).

Il était apparu en colère, vexé de ne pas être titularisé contre la Juventus lors du huitième de finale retour de C1 à Turin. Moussa Dembélé (24 ans) avait pu gratter une vingtaine minutes, avant que Lyon ne valide une qualification héroïque au bout du suspens. Hier, contre Manchester City, Rudi Garcia, l'entraîneur rhodanien, lui avait une nouvelle fois préféré Karl Toko-Ekambi aux côtés de Memphis Depay. Le Camerounais a été à la hauteur, et même très bon avant que le Néerlandais plus décevant ne soit remplacé par le Français.

Un changement décisif opéré à la 75e minute de jeu. A ce moment précis, les deux équipes se tiennent à 1-1. Mais en l'espace de quatre minutes, l'ancien du Celtic profite d'un ballon en profondeur d'Houssem Aouar pour filer au but et tromper Ederson d'un plat du pied (79ème). Huit minutes plus tard, Dembélé bénéfice encore d'un coup de patte d'Aouar, cette fois-ci un enroulé mal boxé par les gants du gardien des Skyblues avant de marquer du pied gauche à bout portant (87ème).

Juninho : "Dembélé a fait tout ce qu'il fallait faire !"

Dans la retenue au moment de célébrer, comme prouver qu'il mérite une place de choix dans le onze de départ, le natif de Pontoise, en région parisienne, a reçu les louanges de son coach Rudi Garcia. "Je suis fier de mes troupes et de mes joueurs", explique l'ancien technicien de l'OM. "On croyait en nous, on savait qu'on n'était pas favoris comme on jouait une grosse équipe. On s'est qualifiés en marquant trois buts et en en concédant qu'un seul. C'est dû à un état d'esprit collectif qui anime mes joueurs y compris les rentrants, car Moussa Dembélé a marqué deux buts. C'était une déception pour lui de ne pas débuter. Je lui avais dit qu'il serait important. Le salut est venu du banc."

Directeur sportif et extrêmement proche de ses joueurs, Juninho n'a lui aussi pas hésité à louer le buteur de l'OL. "Je suis très fier", a lancé le Brésilien après l'exploit. "Je sais que cette compétition est très difficile. Les remplaçants ont encore une nouvelle fois fait la différence. Moussa Dembélé a fait tout ce qu’il fallait faire." Nommé à juste-titre homme du match, l'ancien joueur du Celtic Glasgow préfère ne pas s'emballer et voir plus loin dans la compétition. "Commencer sur le banc, ce n’est pas toujours facile mais il faut garder l’état d’esprit pour apporter sa pierre à l’édifice. Pour un joueur, il y a toujours une part de tristesse quand on ne débute pas, mais j’ai essayé d’apporter lors de mon entrée. On prend match par match. Ça ne sert à rien de se voir trop beau trop vite."