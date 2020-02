LDC - Naples - FC Barcelone : les compos probables

Suite et fin des 8es de finale aller de la Champions League cette semaine, avec deux chocs ce mardi et notamment celui entre le Napoli et le FC Barcelone. Alors que Gennaro Gattuso est privé de Kalidou Koulibaly et Fernando Llorente, Quique Setién doit lui composer sans ses deux latéraux habituels, Jordi Alba et Sergi Roberto, blessés comme Luis Suarez et Ousmane Dembélé. Martin Braithwaite, arrivé la semaine passée, n'est lui pas inscrit en Ligue des Champions. Voici les compositions probables de la rencontre.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

SSC NAPLES - FC BARCELONE

Naples : Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui - F.Ruiz, Demme, Zielinski - Callejon, Mertens, Insigne.

Barça : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, J.Firpo - De Jong, Busquets, Arthur - Messi, Griezmann, A.Fati.