LDC - Neymar encense Sancho avant le duel contre Dortmund

Toujours en délicatesse au niveau des cotes, Neymar ne figure pas dans le groupe parisien qui se déplace ce samedi à Amiens (17h30) en championnat. A quelques jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, aucun risque n'est pris avec le Brésilien. Le numéro 10 parisien se réjouit d'ailleurs de cette affiche à venir. "Ce sera sans aucun doute un excellent match pour ceux qui aiment le football. Nous sommes deux équipes qui aiment attaquer, qui se sont qualifiées grâce au talent des joueurs" a-t-il confié dans des propos relayés par Sky Sports.

En effet, le BvB détient une force offensive redoutable. Jadon Sancho en fait partie et le jeune anglais auteur de 16 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison ne laisse pas Neymar indifférent. "Le Borussia a des joueurs qui peuvent faire la différence. Jadon est un joueur que j’aime beaucoup voir jouer, c’est un grand joueur qui a beaucoup de qualité. C’est une équipe remplie de joueurs de qualité. Ils ont un joueur spécial qui est Sancho. On sait tous combien ce sera difficile pour nous à Dortmund. On espère faire un bon match et repartir à Paris avec un bon résultat" a conclu le Parisien.