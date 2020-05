LDC - OL : Aulas persuadé de jouer le 8e retour contre la Juventus

Vainqueur 1-0 du match aller, le 26 février dernier, l'Olympique Lyonnais pourra-t-il jouer son 8e de finale retour de Champions League face à la Juventus Turin ? Même si le championnat de France a été définitivement arrêté, l'UEFA compte encore aller au bout des compétitions européennes, offrant ainsi à l'écurie de Jean-Michel Aulas, privée de qualification pour la saison prochaine (en cas d'annulation des finales de coupes nationales), l'opportunité de poursuivre son parcours européen.

Le président rhodanien est d'ailleurs persuadé de pouvoir jouer la deuxième manche face aux Bianconeri. Interrogé par L'Equipe, il assure en effet que ses joueurs "préfèrent donc qu'on leur donne la possibilité de s'entraîner dès demain car on va jouer très rapidement la C1, logiquement le 8 août contre la Juve". L'UEFA aurait effectivement prévu de boucler les 8es de finale retour encore à jouer les 7 et 8 août, puis d'enchaîner les tours suivants avec des matchs tous les trois jours, jusqu'à la finale programmée au 29 août à Istanbul. "Il n'est pas fixé encore mais logiquement c'est à Turin", poursuit Aulas. "Mais je ne sais pas si ce sera possible là-bas."