LDC - OL : Rudi Garcia trouve que le PSG a bénéficié d'un meilleur tirage

Alors que l'OL, qui doit encore passer l'obstacle de la Juventus Turin en 8e de finale (victoire 1-0 à l'aller, retour le 7 août), pourrait rencontrer en quart le vainqueur du choc entre Manchester City et le Real Madrid (2-1 à l'aller), Rudi Garcia considère que le tirage au sort dont ont hérité les Gones est nettement moins avantageux que celui dont profite le PSG. "Ils ont un tirage on va dire plus accessible que le nôtre, mais on aura le temps d'y repenser", a commenté l'entraîneur lyonnais en conférence de presse, ce mercredi.

Les champions de France, qui se sont qualifiés pour le final 8 dès le mois de mars, en dominant Dortmund en 8e, défieront l'Atalanta Bergame en quart. Rappelons par ailleurs qu'avant de retrouver la scène européenne, les deux équipes se défieront en finale de la Coupe de la Ligue, le vendredi 31 juillet au Stade de France.