LDC - OL-Juve : Houssem Aouar attendu au tournant

Houssem Aouar a l'occasion, demain, de montrer tout son talent face à la Juventus, un club qui s'intéresse à son profil. Et l'attente est énorme du côté de l'Olympique Lyonnais...

Formé au club et lancé pour la première fois en pro en février 2017, lors d'un AZ Alkmaar-OL (Europa League), Houssem Aouar, aujourd'hui âgé de 21 ans, est l'un des cadres de l'Olympique Lyonnais malgré son jeune âge. Le milieu de terrain créatif devrait fêter, sauf surprise, sa 130ème apparition en match officiel avec le maillot rhodanien, ce mercredi, face à la Juventus Turin, et l'attente autour de lui est énorme. En effet, avec la blessure de Memphis Depay, absent jusqu'à la fin de la saison, le natif de Lyon est aujourd'hui le leader offensif et technique de son équipe et a notamment été considéré comme la menace numéro 1 par Blaise Matuidi.

Grand espoir de l'OL, l'international Français U21 postule, ces derniers mois, pour une place dans le groupe de Didier Deschamps pour l'Euro 2020. S'il a manqué sa chances lors des derniers rassemblements à cause de petits pépins physiques, Aouar doit encore trouver cette régularité, tant recherchée au plus haut niveau. Mais pour Rudi Garcia, le milieu de terrain va avoir un énorme rôle à jouer dans cette confrontation face à la Juve. "Les rumeurs Aouar à la Juve ? C’est de bonne guerre avant un match comme celui-là. Houssem est avec nous et il est un joueur important dans le groupe. C’est dans ce genre de matches que nos joueurs à fort potentiel peuvent nous faire gagner".

Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues, le numéro 8 lyonnais aura la lourde tâche de faire chavirer le Parc OL, comme il l'a fait récemment face à Leipzig (LDC), Lille (1/2 de CDL) ou encore Marseille (1/4 de CDF). Lors de ces matchs clés, il a su trouver la faille pour permettre à l'OL de se qualifier pour les tours suivant grâce à des buts cruciaux. "On connait tous ses qualités, c'est un grand joueur avec un grand talent, on n'a pas de toutes, il sera motivé à 100% demain. Il fera un match excellent" se persuade Moussa Dembélé, lui aussi présent en conférence de presse. "C'est un un grand joueur, en devenir surtout, et ça fait du bien de l'avoir avec nous". L'OL attend donc énormément de son numéro 8.