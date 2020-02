LDC - OL-Juve : Memphis Depay a apprécié

Avec les félicitations de Memphis Depay. En convalescence après sa rupture des ligaments croisés d'un genou, l'attaquant néerlandais a pris son pied en admirant ses coéquipiers battre la Juventus Turin (1-0), ce mercredi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. "That's what I'm talking about !!!" ("Voilà de quoi je parle !!!"), a-t-il posté via Twitter. "Fier de cette équipe", a ajouté le Batave sur sa story Instagram.