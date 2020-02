LDC - OL-Juve : qu'en pensent les bookmakers ?

Retrouvez les tendances des bookmakers avant le choc entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus, ce mercredi au Parc OL.

Le Groupama Stadium sera le théâtre d'une grosse affiche, ce soir, pour la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus Turin. L'enceinte flambant neuve de Jean-Michel Aulas, créée exprès pour installer l'OL parmi les plus grands clubs européens, aura comme lourde tâche de donner de la voix pour porter les hommes de Rudi Garcia dans cette rencontre. Car pour tous les bookmakers (Betclic, Unibet et Winamax), les Gones sont loin d'être favoris ! En effet, la cote d'une victoire de l'OL est, en moyenne, de 4,55 contre 1,87 pour la Juve, et 3,55 pour le nul.

Et que dire de la cote des qualifications pour les quarts de finale... Très clairement, les Lyonnais ne sont pas du tout attendus au tour suivant puisque la qualif' des Rhodaniens est comprise entre 5,00 (pour Betclic) et 7,00 (Winamax et Unibet). A l'inverse, les Turinois sont fortement pressentis pour atteindre les quarts (1,10), eux qui n'ont pas remporté la LDC depuis 1996.

La belle cote : Jason Denayer buteur

Pour cette rencontre, Cristiano Ronaldo est, évidemment, attendu au tournant. Tout simplement injouable depuis début 2020, le Portugais de 35 ans enchaîne les buts comme les perles en championnat (11 matchs consécutifs en marquant au moins un but, 16 réalisations au total). Meilleur buteur de l'histoire de la LDC, CR7 dispose d'une cote de 1,80 en moyenne ce soir. Un but de son coéquipier en attaque, Gonzalo Higuain, est estimé à 3,00 contre 5,00 pour Pjanic, de retour à Lyon après son passage entre 2008 et 2011.

Côté lyonnais, le buteur espéré est, forcément, Moussa Dembélé. Meilleur buteur de l'OL depuis le début de la saison, l'international français dispose d'une cote de 2,50 pour la rencontre, contre 3,93 pour Karl Toko Ekambi. Le but d'Houssem Aouar, en grande forme ces dernières semaines, pourrait toutefois rapporter gros aux parieurs et aux supporters de l'OL puisqu'il est coté à 5,00 ! Enfin, la grosse cote à jouer serait un but de Jason Denayer, plutôt adroit dans le domaine aérien. Une réalisation du belge multiplierait les sommes misées par 19 !