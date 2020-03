LDC - OL-Juventus : Aouar aborde l'acte retour avec confiance

Mercredi soir, l'Olympique Lyonnais a réussi un petit exploit en s'offrant le scalp de la Juventus Turin (1-0, résumé et notes), lors des 8èmes de finale aller de la Ligue des Champions. Un succès de prestige sur lequel est revenu Houssem Aouar, chez nos confrères de Téléfoot. "Personne nous voyait réussir un tel match on l'a fait, on y a cru dès le début. Collectivement on s'est surpassé, on a montré de la solidarité", savoure le milieu de terrain rhodanien.

Ce dernier a ensuite évoqué l'acte retour dans le Piémont : "Non il faut surtout pas s'enflammer. On sait que ça va être compliqué, ils vont avoir à coeur de se racheter", estime le numéro 8 des Gones (21 ans), convaincu par les chances de son équipe d'arracher son ticket pour la suite de la compétition. "On y croit, on a toutes nos chances. On va essayer de jouer notre jeu, de ne pas défendre", conclut le natif de la capitale des Gaules.