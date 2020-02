LDC - OL-Juventus : le message de soutien de Depay

L'Olympique Lyonnais, qui reçoit ce mercredi soir la Juventus (21h00) dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, peut compter sur le soutien de son capitaine Memphis Depay, toujours blessé et en phase de rééducation après sa rupture des ligaments croisés du genou gaucge en décembre dernier. Le Néerlandais a en effet posté un message sur son compte Twitter pour motiver ses troupes.

"Nous savons tous ce qu’il a faut faire pour atteindre la prochaine étape de la Ligue des Champions. Ce soir, nous devons porter le club à un niveau supérieur ! Supporters, staff, joueurs ! Restons ensemble ce soir et montrons-leur de quoi nous sommes capables"

We all know what it took to reach the next stage of the @championsleague

Tonight we have to bring it to a next level!

Supporters, staff, players! Let’s stick together tonight and show them what we about! 🙏🏽#WalkInFaithNotBySight #imwithyallinspirit pic.twitter.com/u40JchsJNi