LDC - OL - Juventus : les valeurs marchandes des deux onze probables

À quelques heures du 8e de finale de Champions League entre l'OL et la Juventus, focus sur les valeurs marchandes des deux équipes, évidemment très inégales.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

Leurs parcours européens vont se croiser ce mercredi, mais l’Olympique Lyonnais et la Juventus Turin ne sont pas aussi bien équipés l’un que l’autre pour tenter d’aller plus loin sur la route d’Istanbul. On s’en rend compte en calculant les valeurs marchandes (source Transfermarkt) des deux équipes qui devraient être alignées sur la pelouse du Groupama Stadium. Sans surprise, celle de la Vieille Dame (530 M€) est largement mieux cotée que la troupe de Rudi Garcia (219 M€).

Cette différence s’explique aussi bien par le prestige des joueurs qui composent le onze bianconero, comme Paulo Dybala (85 M€), Matthijs de Ligt (75 M€), Miralem Pjanic (70 M€) et bien sûr Cristiano Ronaldo (75 M€), que par la présence dans l’effectif lyonnais d’éléments très peu cotés, en raison de leur âge (Marcelo 3,5 M€, Marçal 3 M€) ou de leur manque d’expérience au plus haut niveau européen (Guimaraes 20 M€, Toko Ekambi 17,5 M€).

Sur cette échelle des joueurs les mieux valorisés, deux joueurs sortent du lot à l’OL. Moussa Dembélé (23 ans, 40 M€), buteur réputé et courtisé (20 buts toutes compétitions confondues, mais aucun en C1), et Houssem Aouar (21 ans), qui doit profiter de ce rendez-vous au sommet pour franchir un nouveau cap, trois ans presque jour pour jour après ses débuts en pro. "J’aimerais voir Aouar à la Juventus à l’avenir. J’espère qu’Houssem a également cette ambition. Il devra profiter des deux matchs pour se mettre en lumière", avait justement noté Jean-Michel Aulas il y a quelques jours. Avec une cote estimée à 50 M€, le Lyonnais de naissance ne ferait pas tâche au sein de l’effectif turinois.

VALEUR MARCHANDE DU ONZE PROBABLE DE L'OL (219 M€)

Anthony Lopes : 22 M€

22 M€ Léo Dubois : 15 M€

15 M€ Jason Denayer : 15 M€

15 M€ Marcelo : 3,5 M€

3,5 M€ Fernando Marçal : 3 M€

3 M€ Maxwel Cornet : 13 M€

13 M€ Bruno Guimaraes : 20 M€

20 M€ Lucas Tousart : 20 M€

20 M€ Houssem Aouar : 50 M€

50 M€ Karl Toko Ekambi : 17,5 M€

17,5 M€ Moussa Dembélé : 40 M€

VALEUR MARCHANDE DU ONZE PROBABLE DE LA JUVENTUS (530 M€)