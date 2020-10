LDC - Olympiakos - OM : Mady Camara, positif à la Covid-19, est forfait

L'Olympique de Marseille débute sa saison européenne ce mercredi soir par un déplacement du côté de l'Olympiakos. Les Marseillais se déplacent chez le champion de Grèce 7 ans après leur dernière participation en Ligue des champions. Alors que l'OM devra composer sans Boubacar Kamara (suspendu), les Grecs doivent faire face à une absence de dernière minute.

En effet, Mady Camara a été testé positif au Covid-19 plus tôt dans la matinée. Le Guinéen ne participera donc pas à la rencontre et a bien entendu été placé à l'isolement. Il devrait également rater le match contre Porto la semaine prochaine, comptant pour la seconde journée du groupe C.