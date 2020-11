LDC - OM : Mandanda en colère après la défaite face à Porto

La tension monte dans les rangs de l'Olympique de Marseille. Après la défaite hier soir face à Porto (3-0) et le triste record de défaites consécutives en Ligue des Champions (12 de suite), les cadres phocéens sont sortis du silence. C'est notamment le cas de Steve Mandanda (35 ans), le capitaine, qui a expliqué sa colère après le match, en assumant les responsabilités de ce nouveau revers.

"C’est sûr quand on voit les résultats sur cette phase aller, on peut être inquiet. On va mesurer les propos, il y a plus de colère que de frustration. Pas mal de sentiment négatifs qui ressortent. Il va falloir se remettre en question. On n’est pas au niveau de cette compétition. Il faut montrer un autre visage, on est limite ridicule. On prend des buts stupides qui nous tuent les matches d’entrée. On est à zéro point. Il y a un cumul des Ligues des Champions passées. Tous ces éléments mis bout à bout, ça fait beaucoup. nous de réagir et de montrer autre chose", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport. Remonté, le gardien marseillais a ensuite envoyé un message tout aussi direct à ses partenaires."Il y a des choses à dire qu’on doit se dire entre nous et que je ne vais pas dire ici. On doit assumer, le coach prend beaucoup, il nous protège beaucoup. Peu importe le schéma, l’organisation, c’est à nous de faire beaucoup plus. On doit assumer et ne pas se cacher. On est les premiers responsables de cette première phase qui est pourrie", a confié l'international français (33 sélections).